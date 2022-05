Un elenco di offerte veramente speciali si nasconde alle spalle dell’ultimo volantino di Unieuro, attivato dall’azienda proprio in questi giorni e pienamente disponibile sul sito ufficiale, nonché in ogni singolo negozio in Italia.

Coloro che vorranno effettivamente ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti, devono comunque sapere essere possibile richiedere la spedizione presso il domicilio, anche per ogni acquisto effettuato sul sito ufficiale, previo un ordine del valore superiore ai 49 euro. Tutti i prodotti, ad ogni modo, sono distribuiti no brand e con garanzia di 24 mesi, in questo modo si avrà la certezza di godere di aggiornamenti tempestivi e con la possibilità di riparare ogni singolo difetto di fabbrica.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram, potrete ricevere codici sconto Amazon gratis e scoprire ogni nuova offerta speciale.

Unieuro: le occasioni e le offerte del mese

Con gli Sconti di Maggio, il risparmio è davvero assicurato su ogni acquisto effettuato da Unieuro. Fino al 26 del mese corrente, infatti, gli utenti potranno approfittare di innumerevoli occasioni, con prezzi e prodotti sempre più scontati. Già in prima pagina incrociamo un’ottima soluzione, è difatti disponibile il Galaxy A52s a soli 289 euro; approfondendo però la conoscenza della campagna, scopriamo l’esistenza di svariate offerte da non perdere.

Sempre parlando di smartphone, ad esempio, potremo pensare di acquistare Galaxy S21 FE a soli 499 euro, come anche Xiaomi 12 a 849 euro, oppure Galaxy S22 Ultra a 1279 euro, Oppo reno6 Pro a 599 euro e Oppo Find X3 Lite a 469 euro. Le occasioni per risparmiare sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, per questo motivo consigliamo di aprire il prima possibile le pagine che trovate qui.