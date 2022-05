Carrefour, come ampiamente riportato nelle scorse settimane, ha recentemente avviato la cessione di uno dei suoi tantissimi punti vendita in Italia, verso un’altra proprietà, con alcune ottime promesse in termini di continuità nella fruizione del servizio, e non solo.

Tutto ruota attorno al negozio di Frosinone, sito all’interno del centro commerciale Le Sorgenti, location amata dalla popolazione locale, che però ha visto un importante cambio alla guardia. Recentemente è stata confermata l’acquisizione da parte del Gruppo Gros-Romano Supermercato, il quale detiene altri 18 negozi nel Centro Italia con un fatturato che supera il miliardo di euro; le notizie, tuttavia, sono estremamente positive. Il marchio IperDem ha infatti garantito la continuità nel servizio, in questo modo gli utenti non dovranno cercare un altro negozio su cui fare affidamento, per l’acquisto di beni alimentari.

Carrefour: quali sono le offerte

Nonostante la chiusura del singolo negozio, i prezzi attivati da Carrefour sono indubbiamente tra i migliori degli ultimi mesi. All’interno del corrente volantino, che ricordiamo è attivo in ogni negozio in Italia, senza differenze territoriali, è possibile trovare una discreta selezione di modelli di smartphone economici. Volgendo l’attenzione verso il mondo Android, possiamo pensare di acquistare un Galaxy A03s a soli 129 euro, ma anche Alcatel 1SE 2021, Oppo A74, Xiaomi Redmi Note 10S o Galaxy A32.

Interessante è anche la proposta legata ad Apple, gli utenti potranno acquistare il ricondizionato Apple iPhone X, al prezzo finale che si aggira attorno ai 359 euro. Ogni altro dettaglio del volantino è rimandato a questo indirizzo.