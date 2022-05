Una campagna promozionale dalle mille e una notte, troviamo disponibile nel periodo corrente da Euronics, avendo difatti la possibilità di godere di un risparmio praticamente unico nel proprio genere, sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Le offerte del volantino sono per una volta disponibili in ogni negozio fisico, senza differenze territoriali o di soci di appartenenza, con inoltre la possibilità di approfittare di alcune soluzioni mai viste prima. Tutti i prodotti sono disponibili con garanzia di 24 mesi, ed inoltre gli smartphone sono distribuiti con la variante no brand.

Correte sul nostro canale Telegram ufficiale, avrete disponibili codici sconto Amazon gratis ed anche grandi offerte da non pedere.

Euronics: le offerte sono tra le migliori

Offerte e prezzi da pazzi nel volantino Euronics, gli utenti sono ben felici di riuscire ad acquistare alcuni dei migliori smartphone in circolazione, anche legati al mondo Samsung. Il più costoso, ed indubbiamente più richiesto, è il Galaxy Z Flip3, un foldable a conchiglia, in vendita nel periodo corrente a soli 749 euro; sempre restando in seno all’azienda sudcoreana, la scelta potrà comunque ricadere sul bellissimo samsung Galaxy S21 FE, il cui prezzo è ridottissimo in confronto alla recente commercializzazione, poiché basteranno 480 euro per ottenerlo sbrandizzato.

Non mancano chiaramente riferimenti a modelli decisamente più economici, quali possono essere Motorola Moto G22, ma anche Wiko Y62 Plus, Redmi 9C, Wiko Power U20, galaxy A32 o il più classico Wiko Y62. Indipendentemente da tutto, il prezzo finale non sarà mai superiore ai 300 euro. Gli sconti sono raccolti direttamente online sul sito ufficiale.