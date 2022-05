Azzurro stellato, viola cosmico e rosa nova sono i nomi dei tre nuovi colori delle cover della console che saranno disponibili per PlayStation 5 il 17 giugno; tuttavia, i preordini sono attualmente accettati su PlayStation Direct. Gli Stati Uniti, il Regno Unito, Irlanda del Nord, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo venderanno tutti e tre i colori.

A partire dalle cover personalizzate per console che sono state svelate a dicembre dello scorso anno, Sony ha gradualmente introdotto accessori per PS5 che la renderebbero più configurabile. Nonostante fornisse uno sguardo all’intera tavolozza dei colori, inizialmente pubblicò solo le opzioni di colore nero e rosso. Inoltre, oltre ai controller DualSense neri e rossi già disponibili, la società ha rilasciato controller DualSense blu, rosa e viola. Quest’estate, l’azienda fornirà finalmente cover per console abbinate per questi controller.

PlayStation 5 venderà le cover abbinate ai controller

Le cover per la PlayStation possono essere rimosse e sostituite con relativa facilità. Se sei stufo del tradizionale design bianco e nero della tua console, puoi dargli un tocco più personalizzato aggiungendo un colore diverso al mix. In aggiunta a questo, sei libero di combinare e abbinare i design come meglio credi, anche se la personalizzazione non ha un prezzo basso e costa 54,99 euro per cover.

L’anno precedente, Sony ha minacciato legalmente Dbrand quando quest’ultima società ha presentato le sue cover per console PS5 nere opache di terze parti prima del rilascio di Sony. La società ha citato la violazione del design come motivo della minaccia. Dopo che Dbrand ha rimosso il design dal suo negozio online, l’azienda ha rapidamente reso disponibile un secondo paio con un aspetto diverso.