Al Google I/O, Google presenterà l’interfaccia utente ridisegnata di Android Auto, che sarà più adattabile e presenterà più opzioni di personalizzazione. La versione precedente di Android Auto richiedeva proporzioni dello schermo abbastanza fisse. Non era in grado di gestire cose come enormi schermi di automobili orientati verticalmente e, di conseguenza, ricorreva spesso al pillar boxing o al letterbox dell’interfaccia utente per mantenere un layout rispettabile.

Come risultato della riprogettazione del pannello, Google è ora in grado di affermare che l’interfaccia utente è ‘progettata per adattarsi a qualsiasi dimensione dello schermo’. Secondo Google, ‘ci sono tre funzionalità chiave a cui i conducenti danno la priorità nelle loro auto: navigazione, media e comunicazione’. Il nuovo design di Android Auto separa le interfacce per ciascuna di queste tre categorie nei propri pannelli.

Android Auto potrà essere utilizzato per tutti i display

Il pannello per le mappe sarà il più grande e il pannello principale, i pannelli per i media e le comunicazioni saranno impilati uno accanto all’altro e ci sarà una barra di stato che funge anche da barra di navigazione. Poiché ci sono un milione di diverse dimensioni dello schermo, questi componenti possono essere posizionati con l’orientamento che meglio si adatta all’auto. Ciò consente di ospitare tutti gli schermi.

Un’idea, abbastanza simile all’attuale layout di Android Auto, mostra la barra combinata con un orientamento verticale rispetto al lato dello schermo, seguita da una pila verticale di messaggi e pannelli multimediali, e infine un grande pannello che mostra Google Maps. Un’ulteriore illustrazione di un layout dello schermo più verticale mostra un pannello di grandi dimensioni per Google Maps sopra i pannelli dei messaggi e dei media. La barra di combinazione si trova nella parte inferiore dello schermo, dove il contenuto può essere riorganizzato per adattarlo.

L’interfaccia utente riprogettata dovrebbe essere rilasciata ‘questa estate’.