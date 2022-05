A quando pare gli smartphone compatti sono ancora molto apprezzati. Il noto colosso giapponese Sony, infatti, ha da poco presentato il nuovo compatto Sony Xperia Ace III con un display di soli 5.5 pollici di diagonale. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Sony annuncia ufficialmente il nuovo compatto Sony Xperia Ace III

Sony Xperia Ace III è il nuovo smartphone del noto produttore giapponese è si contraddistingue da tutti gli altri per le sue dimensioni molto compatte. Come gia accennato, infatti, il display ha una diagonale di soli 5.5 pollici. È un IPS LCD ed ha una risoluzione pari ad HD+. Le dimensioni sono pari a 140 x 69 x 8,9 mm ed un peso di 162 grammi. Il design è invece un po’ anacronistico, con un piccolo notch a goccia posto in alto al centro del display e con una cornice inferiore un po’ troppo pronunciata.

Dal punto di vista hardware, invece, ci troviamo di fronte ad uno smartphone di fascia entry-level. Il processore montato a bordo è infatti il SoC Snapdragon 480 5G con tagli di memoria pari a 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1 TB). Il comparto fotografico comprende due sensori posteriori da 13 e 5 MP. Notevole è poi la presenza della certificazione IP52/68. È poi preinstallato il software Android 12, mentre la batteria ha una capienza di 4500 mAh.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, sembra che il nuovo Sony Xperia Ace III non sarà commercializzato in Europa. Il suo prezzo al cambio attuale è comunque di circa 160 euro.