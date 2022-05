Un elenco di incredibili offerte all’80% per tutti gli utenti, si nasconde alle spalle di un volantino Carrefour che ha quasi dell’incredibile, gli utenti sono veramente felici di avere l’occasione di risparmiare, con prezzi sempre più bassi ed economici.

La campagna promozionale disponibile quest’oggi, non si allontana troppo da quanto avevamo già visto in passato; in altre parole, gli acquisti risultano essere effettuabili praticamente ovunque in Italia, senza distinzioni territoriali o vincoli, ma i prezzi non sono stati attivati online sul sito ufficiale.

Scoprite subito le offerte Amazon migliori, con codici sconto gratis, iscrivendovi al nostro canale Telegram.

Carrefour: offerte e sconti con prezzi da non credere

Carrefour stupisce ancora una volta gli utenti, mettendo a disposizione una lunghissima selezione di prodotti in promozione a meno di 400 euro. La fascia media garantisce infatti un risparmio notevole, garantendo ugualmente la possibilità di approfittare di qualità elevate, e prestazioni altrettanto interessanti. Coloro che vorranno acquistare uno smartphone, potranno infatti scegliere tra Xiaomi 11 Lite, Galaxy A22, Oppo A94, Redmi Note 10S, Redmi Note 10, Galaxy A03, TCL 20L, Alcatel 1SE, Redmi Note 10 ed altri ancora.

I modelli elencati sono commercializzati, lo ricordiamo, alle più normali e classiche condizioni di vendita. In altre parole sono previste garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica (ma non i danni accidentali), estendo poi verso il loro essere no brand, ovvero gli aggiornamenti di sistema sono decisamente più tempestivi, rispetto alle varianti che prevedono la brandizzazione.

Per i dettagli del volantino, e per conoscere da vicino tutti i singoli prezzi, ricordatevi di questo link.