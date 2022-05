Prezzi assolutamente spaventosi per tutti gli utenti da Trony, la nuova campagna promozionale coinvolge un numero sempre crescente di consumatori, con la possibilità di spendere poco o niente sui vari prodotti.

Il volantino, che troverete raccontato nel dettaglio nel nostro articolo, è disponibile per ogni cliente, data l’ampissima disponibilità sul territorio nazionale, e sopratutto la possibilità di godere degli sconti senza doversi preoccupare della provenienza o del socio di appartenenza. Coloro che acquisteranno, inoltre, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, nel momento in cui avranno superato i 199 euro di spesa.

Trony: le offerte sono da primato, ecco gli sconti migliori

Trony rilancia la sfida a tutte le realtà del territorio nazionale, con un volantino che non ammette assolutamente repliche. Al suo interno, infatti, è possibile trovare l’occasione di una vita, acquistare una coppia di prodotti, ricevendo in cambio uno sconto del 50% sul listino del meno caro.

Per raggiungere l’obiettivo preposto, non è assolutamente necessario ricorrere a sotterfugi, né a spese pazze, infatti basterà aggiungere al proprio carrello due modelli differenti, e poi recarsi senza problemi in cassa. Saranno gli addetti al punto vendita a provvedere ad effettuare uno sconto immediato pari al 50% del valore di listino, applicandolo immediatamente sullo stesso scontrino, senza emettere buoni sconto o rimborsi postumi.

Il volantino, lo ricordiamo, risulta essere valido in ogni singolo negozio in Italia, di conseguenza potrete recarvi personalmente presso il punto più vicino alla vostra residenza.