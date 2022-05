Negli ultimi giorni si è parlato molto di un nuovo aggiornamento di WhatsApp in arrivo sia su Android che su iPhone. L’upgrade in questione è quello delle reaction. Anche la piattaforma di messaggistica istantanea, nel corso di queste settimane, proporrà agli utenti la possibilità di attivare le reazioni immediate ed animate ai messaggi.

WhatsApp, la funzione delle reaction speculare ai social

La presenza delle reaction su WhatsApp segue sempre di più la tendenza social della chat di messaggistica istantanea di questi ultimi anni. L’obiettivo degli sviluppatori è quello di rendere la comunicazione tra gli utenti sempre più veloce ed interattiva.

Gli utenti di WhatsApp che aggiorneranno la chat alla nuova versione su Android e su iPhone avranno la possibilità di utilizzare le reaction, effettuando pochi semplici passi. Per attivare una reazione (il pollice del like, così come la faccina che ride o quella triste), sarà necessario cliccare a lungo sul messaggio da segnalare e scegliere l’effetto desiderato.

Una volta applicata una reaction, gli utenti avranno anche la possibilità di eliminarla, effettuando sempre lo stesso passaggio della click costante sul messaggio. Non sarà invece possibile eliminare la funzione delle reaction sul menù Impostazioni di WhatsApp. Difatti, questo servizio, diviene parte centrale per il servizio di messaggistica.

Gli utenti di WhatsApp avranno però la possibilità di attivare o meno le notifiche per la ricezione delle reaction ad un determinato messaggio, sulle chat singole così come sui gruppi. Il roll out di questa funzione sarà completato nelle prossime settimane sia per gli smartphone Android di nuova generazione che per gli iPhone.