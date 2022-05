Un volantino tanto bello era da tempo che non lo vedevamo da Bennet, in questi giorni l’azienda ha infatti deciso di mettere a disposizione degli utenti una serie di occasioni e di prezzi da non perdere assolutamente di vista.

L’accessibilità della campagna è praticamente estesa all’intero territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati senza difficoltà ovunque, con prezzi ai minimi storici e la possibilità di affidarsi a prodotti con garanzia di 24 mesi ed anche distribuiti nella loro variante no brand. Gli utenti che vorranno pagare a Tasso Zero, tuttavia, dovranno spendere più di 199 euro.

Bennet: attenzione alle offerte, sono da far perdere la testa

Occasioni sempre più interessanti sono effettivamente raccolte all’interno dell’ultimo volantino Bennet, attualmente attivo fino a quasi il termine del mese corrente. Il prodotto che maggiormente attira l’attenzione e l’interesse della community, è senza dubbio l’eccellente Apple iPhone 12, un dispositivo commercializzato a soli 599 euro, ricordando che ad ogni modo è disponibile sul mercato da poco più di un anno ormai.

Le alternative proposte dal volantino sono tutte legate al sistema operativo Android, e promettono prezzi decisamente inferiori ai 200 euro, toccano soluzioni del calibro di Galaxy A22, Galaxy A32 o anche Galaxy A12. I prodotti, come vi abbiamo più volte raccontato in passato, possono essere acquistati nella loro versione no brand, e con alle spalle una comodissima garanzia di 24 mesi.

