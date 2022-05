Una serie di offerte decisamente interessanti sono state attivate da Bennet nel periodo corrente, e promettono a tutti gli effetti occasioni con prezzi da non credere.

Gli utenti interessati all’acquisto di nuovi prodotti, hanno la possibilità di recarsi direttamente in ogni negozio in Italia, per approfittare di ottime offerte e di promozioni importanti. Ricordiamo, ad ogni modo, che gli acquisti non potranno essere completati online sul sito ufficiale.

Bennet, attenzione ai nuovi sconti da paura

Le offerte del volantino Bennet sono da sempre tra le migliori del periodo, pronte a far sognare gli utenti con prezzi da urlo e la possibilità, ad esempio, di mettere le mani su prodotti dall’altissimo potenziale. Tra questi annoveriamo chiaramente l’ottimo Apple iPhone 12, un dispositivo che non sarà proprio recentissimo, ma che alle spalle nasconde specifiche tecniche e prestazioni di alto livello, nonché un prezzo finale di soli 599 euro.

Per quanto riguarda il mondo Android, invece, le alternative sono tutte rappresentate da modelli decisamente più economici, in vendita a non più di 200 euro, ed in grado di coinvolgere Galaxy A12, Galaxy A22 o anche Galaxy A32. Indipendentemente dal prodotto selezionato, ricordiamo comunque che sarà possibile mettere le mani su modelli con garanzia di 24 mesi, i quali quindi possono garantire la riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica, nonché nella loro variante no brand, ovvero con aggiornamenti tempestivi rilasciati dal produttore.

Per i dettagli del volantino vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale.