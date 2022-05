Il nuovo volantino di casa Unieuro è una delle più interessanti campagne promozionali dell’ultimo periodo, in quanto in grado di far convergere al proprio interno tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire per risparmiare al massimo.

Gli utenti che vogliono acquistare, devono comunque sapere essere possibile recarsi personalmente sul sito ufficiale, in modo da acquistare stando comodamente seduti sul divano di casa, ed avere la certezza di ricevere la merce al domicilio a costo zero, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, i codici sconto Amazon sono completamente gratis per tutti.

Unieuro: le offerte sono al top assoluto

Unieuro offre una campagna promozionale assolutamente ricca di occasioni e di prezzi importanti, con i quali permette agli utenti di accedere a prestazioni adeguate, senza spendere troppo. La fascia intermedia della telefonia mobile è coinvolta con soluzioni del calibro di Redmi Note 10 5G a 199 euro, ma anche Redmi 9C, Honor X7, Honor X8, Xiaomi 11T (in vendita a 399 euro), Redmi Note 11, Realme 8, realme C21Y, Realme C35, Realme C25Y, Vivo Y33s, Motorola Edge 20 Lite, Wiko Power U20, Galaxy A53, Galaxy A32, Oppo A96 o Oppo A16.

Gli utenti che invece fossero interessati ai top di gamma, potranno pensare di acquistare Galaxy S22, disponibile a 929 euro, come anche gli eccellenti Galaxy S21+, in vendita a 699 euro, e Oppo Reno6 Pro, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 599 euro.

L’ottima campagna promozionale è disponibile in esclusiva assoluta a questo link, ricordando che gli acquisti sono disponibili sia online che in negozio.