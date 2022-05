Iliad rilancia il suo operato tra le fila degli operatori low cost. Il gestore francese nel corso di queste settimane rappresenta una certezza su tutti i fronti: strategica in tal senso la presenza delle prime offerte dedicate al campo della Fibra ottica e della telefonia fissa.

I clienti che decidono di attivare un piano ricaricabile con Iliad, inoltre, possono contare sulla ritrovata promozione Giga 120. La ricaricabile precede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a qualsiasi numero della propria rubrica ed anche 120 Giga per la connessione internet, anche con le reti del 5G. Il prezzo previsto per il rinnovo sarà di 9,99 euro al mese.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 120 rappresenta una grande occasione tra le fila di Iliad, ma certamente non l’unica. Gli abbonati, infatti, possono altresì contare sulla Giga 80 e sulla Giga 40.

La Giga 80 dia sostituito in pianta stabile la Giga 50 dal listino di Iliad. Il prezzo per il rinnovo di questa tariffa è ora pari a 7,99 euro al mese. I clienti che optano per l’attivazione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque, 80 Giga per internet e 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

Le migliori occasioni di Iliad sono inoltre corredate anche dalla Giga 40. I clienti, in questa circostanza, pagheranno 6,99 euro ogni mese. Il pacchetto dei servizi a disposizione degli abbonati prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque ed anche 40 Giga per la connessione di rete con le velocità del 4G.