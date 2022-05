Durante il Google I/O 2022, l’azienda di Mountain View ha finalmente annunciato uno dei device più attesi di sempre. BigG ha mostrato per la prima volta il Pixel Watch, l’inedito smartwatch del brand.

Nonostante sia stato alzato il sipario sul device, le specifiche tecniche dello smartwatch sono ancora avvolte dal mistero. Per fortuna, i ragazzi di 9to5Google sono riusciti a raccogliere alcune indiscrezioni e quindi realizzare la presunta scheda tecnica.

Purtroppo, le informazioni che ci arrivano non sembrano così futuristiche come ci si poteva aspettare. Google ha scelto di equipaggiare sul Pixel Watch un SoC prodotto da Samsung. In particolare il chipset appartiene alla famiglia Exynos 9110 lanciata nel 2018.

Google Pixel Watch è stato a lungo atteso ma potrebbe non essere lo smartwatch che tutti si aspettavano

Si tratta dello stesso SoC utilizzato da Samsung per il Galaxy Watch presentato, appunto, nel 2018. Questa scelta non è chiara, anzi sembra piuttosto assurda. Utilizzare un chipset di quattro anni fa di fatto rende il device obsoleto ancora prima del lancio ufficiale.

Inoltre, Samsung produce SoC per smartwatch più moderni e recenti. Infatti, il Galaxy Watch 4 è spinto dall’Exynos W920 che certamente garantisce prestazioni e autonomia superiori. Probabilmente, la scelta di Google è legata ad una questione di mantenimento dei costi.

La gamma di smartphone Pixel non equipaggia i SoC più potenti sul mercato ma compensa con le ultime versione di Android sembra aggiornate. Per il settore smartwatch potrebbe aver scelto di applicare lo stesso principio sfruttando al meglio WearOS e quindi offrendo un’esperienza utente sempre fluida e reattiva.

Inoltre Google potrà contare sulle feature di Fitbit tra cui il monitoraggio del sonno e dell’attività fisica. Al momento sappiamo che lo smartwatch arriverà in autunno ma non ne conosciamo il prezzo, quindi restiamo in attesa di maggiori dettagli.