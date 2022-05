La Maserati MC20 è la nuova supercar del Tridente che ha subito impressionato per le sue linee e la potenza. Tuttavia, il brand ha confermato di star lavorando ad una nuova versione che certamente farà contenti molti utenti.

In queste ore, Maserati ha annunciato che il primo prototipo della MC20 Cabrio ha lasciato lo stabilimento di Modena. La vettura è caratterizzata da una livrea camouflage con disegni che richiamano le nuvole e soprattutto avrà il tettuccio mobile.

Il debutto della versione Cabrio è atteso per il prossimo 25 maggio, come confermato direttamente dal brand sui social. Sebbene non ci sia un riferimento diretto alla vettura, la frase “Ammirerai il cielo da una nuova prospettiva dal 25 maggio” lascia poche interpretazioni.

Maserati si sta preparando al debutto della MC20 Cabrio, la supercar sarà presentata il prossimo 25 maggio

Go beyond.

You will admire the sky in a new way on Wednesday 25 May. pic.twitter.com/ITYozv84LH — Maserati (@Maserati_HQ) May 11, 2022

Maserati sta continuando nel progetto di espansione della propria gamma senza però dimenticare gli obiettivi futuri. Infatti, insieme alla MC20 Coupè e Cabrio, è già prevista la versione totalmente elettrica. Il debutto di quest’ultima versione è previsto entro la fine del 2022.

Ricordiamo che la MC20 è un modello unico nel suo genere progettato per esprimere la totale perfezione. Il corpo vettura è realizzato totalmente in fibra di carbonio e materiali compositi e non ci sono differenze tra le varie versioni.

Sotto il cofano di MC20 trova spazio il potentissimo V6 Nettuno, un motore sviluppato utilizzando tecnologie derivate dalla F1. La powerunit è pensata per sviluppare 630 CV e 730 Nm di coppia a cui si abbina un cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti.