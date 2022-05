Un elenco sconvolgente di offerte speciali attende gli utenti nei vari negozi di Comet in Italia, con tantissimi prezzi bassi da saper cogliere al volo, per riuscire a mettere le mani sui migliori prodotti, senza spendere troppo.

Il risparmio è assolutamente lodevole per tutti, in quanto la campagna attuale risulta essere attiva senza distinzioni sull’intero territorio nazionale, a cui aggiungere chiaramente anche il sito ufficiale, che prevede la spedizione gratuita per ogni ordine il cui valore sia immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet: offerte e prezzi sempre più interessanti

Da Comet è tempo di TecnoSconti, riduzioni fino al 50% in tutti i negozi ed online fino al 25 maggio 2022, ma quali sono i prezzi più interessanti?

Le possibilità di scelta sono davvero tantissime ed altrettanto varie tra di loro, in prima pagina scopriamo la prima proposta da non perdere di vista, è infatti disponibile l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE a soli 480 euro, un prezzo imbarazzante per un prodotto da pochissimo lanciato sul mercato nazionale.

Le occasioni chiaramente non mancano anche per gli utenti che vogliono spendere ancora meno, sono infatti raggiungibili galaxy A22 a 189 euro, come anche galaxy A52s a 289 euro, galaxy A32 a 229 euro, Galaxy A22 a 189 euro, Galaxy A03 a 139 euro, Oppo Find X5 Lite a 469 euro, Oppo A54s a 179 euro, Oppo A15 a 129 euro, Xiaomi redmi 9At a 99 euro, Xiaomi Redmi Note 11s a 289 euro e tantissimi altri ancora. I dettagli e tutte le ottime offerte sono disponibili a questo link.