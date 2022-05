Ogni due anni, Sony alza il livello rilasciando nuove cuffie audio di punta. Le nuove cuffie wireless WH-1000XM5 di Sony sono l’esempio più recente, con un nuovo design e miglioramenti ANC.

La differenza più evidente tra la Sony WH-1000XM4 e la Sony WH-1000XM5 è l’estetica più sottile delle cuffie, che Sony ha creato pensando al comfort. Ha un design in pelle sintetica che avvolge comodamente la testa di chi lo indossa per alleviare la pressione sulle orecchie, consentendo agli utenti di ascoltare audio per lunghi periodi di tempo. E ti servirà perché WH-1000XM5 ha una durata della batteria di circa 30 ore con ANC attivato e 40 ore senza. È più lungo di molte delle migliori cuffie wireless sul mercato e, se la batteria si scarica, una carica di tre minuti ti darà tre ore di durata della batteria.

Sony WH-1000XM5 saranno disponibili il 20 maggio

A parte il design, la cancellazione del rumore è l’aggiornamento più significativo delle cuffie. Sony afferma che le cuffie hanno otto microfoni controllati da due processori che riducono il rumore di frequenza medio-alta. Il Processore Integrato V1 collabora con il Processore di Cancellazione del Rumore HD QN1 per offrire bassi e nitidezza del suono migliorati, permettendoti di immergerti nella tua musica mentre sei fuori dal mondo esterno. Ciò è ulteriormente migliorato dai driver da 30 mm di nuova costruzione.

Naturalmente, se non vuoi perderti nulla, il Sony WH-1000XM5 include Ambient Sound Control per ottimizzare l’audio per diversi contesti, oltre a Speak to Chat, che ti consente di entrare in una conversazione mettendo automaticamente in pausa la tua musica quando inizi a parlare.

Altre caratteristiche includono la compatibilità per LDAC e DSEE Extreme per l’upscaling di file audio digitali. Swift Pair e Fast Pair per una connessione rapida a telefoni Windows e Android, Quick Access per l’ascolto di Spotify con un solo tocco e l’integrazione di Alexa e Google Assistant completano le funzionalità. È incluso anche il Bluetooth Multipoint, che ti consente di scambiare facilmente tra due dispositivi diversi.

Le nuove WH-1000XM5 saranno disponibili in nero e argento e costeranno circa 400 euro. Saranno disponibili per l’acquisto il 20 maggio.