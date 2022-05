Una delle funzioni più utili di YouTube sono le didascalie. Non siamo sempre in situazioni in cui possiamo ascoltare l’audio di un video e i sottotitoli possono ‘salvarci’ consentendoci di guardare un video anche se l’audio del telefono è disattivato. La società ha dichiarato al Google I/O 2022 che YouTube sta raddoppiando i sottotitoli, introducendo trascrizioni e traduzioni automatiche per i video che guardi sul telefono.

Le trascrizioni sono come i sottotitoli automatici, verranno generati utilizzando gli algoritmi di riconoscimento vocale di Google, con l’ulteriore vantaggio di poterli leggere in un formato simile alle trascrizioni automatiche nell’app Google Recorder, almeno secondo il breve esempio dato durante il keynote di Google.

YouTube si prepara ad includere la nuova funzionalità

L’aggiornamento aggiungerà anche didascalie che vengono tradotte automaticamente. Funziona esattamente come ti aspetteresti: se un video include didascalie, vai nelle sue impostazioni, premi su ‘Traduzione automatica’, scegli la lingua scelta e avrai i sottotitoli nella tua lingua. Questa funzione è stata a lungo accessibile sulla versione del sito di YouTube, quindi il suo rilascio sulla versione mobile è atteso da tempo.

Poiché i nostri telefoni vengono utilizzati sempre più spesso per accedere a YouTube, il fatto che ora gli utenti mobile possano tradurre i sottotitoli aprirà le porte e consentirà ai creator di raggiungere gli spettatori di tutto il mondo, indipendentemente dalla lingua in cui parlano. I sottotitoli tradotti automaticamente saranno inizialmente disponibili in 16 lingue, con l’ucraino che si unirà all’elenco il mese prossimo, consentendo agli spettatori di ottenere informazioni accurate sull’assalto russo in corso.