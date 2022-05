Google ha annunciato l’espansione delle sue carte virtuali in Google Pay, sostenendo che renderà gli acquisti online ancora più sicuri. Gli utenti potranno utilizzare le carte virtuali per gli acquisti su dispositivi Android e desktop utilizzando Google Autofill nei prossimi mesi, indipendentemente dal fatto che abbiano una carta Visa, American Express, MasterCard o Capital One.

Le carte virtuali in Google Pay offrono un ulteriore grado di sicurezza durante l’acquisto online sostituendo il numero della carta di credito a 16 cifre e il codice CVV/CVC a tre cifre con un numero univoco, consentendoti di mantenere nascosto il numero della tua carta reale. Quando effettui il tuo primo acquisto da un commerciante, Google ti chiederà se desideri creare una carta virtuale per quell’acquisto al fine di mantenere le tue informazioni al sicuro e, da lì, le tue informazioni verranno compilate automaticamente con il riempimento automatico di Google.

Google Pay renderà più sicuro i tuoi acquisti

Le carte virtuali non sono nuove, ma fino ad ora erano supportate solo dalle carte bancarie Capital One e per poterla utilizzare dovevi stabilire in anticipo la tua carta virtuale. Con questa nuova implementazione, sembra che iniziare con le carte virtuali sarà più facile. Secondo Google, il supporto per le carte Visa e American Express è previsto per questa estate e MasterCard sarà abilitata ‘prima dell’inizio della stagione degli acquisti natalizi’.

Sfortunatamente, se speri di vedere la funzione al di fuori degli Stati Uniti, Google non ha menzionato che fosse disponibile altrove. Le carte virtuali saranno inizialmente disponibili in Google Chrome su dispositivi Android e desktop, nonché in tutto l’ecosistema delle app Android, consentendoti di beneficiare della maggiore sicurezza praticamente ovunque. Google afferma che offrirà l’esperienza in più aree in seguito, ma non specifica dove.

Nell’ambito di questa espansione, Google semplifica la gestione delle tue carte virtuali tramite il sito Web di Google Pay. Questa pagina ti consente di visualizzare tutte le tue carte virtuali, abilitare la funzionalità delle carte virtuali per le carte che hai aggiunto al tuo account e visualizzare le transazioni precedenti effettuate con quelle carte virtuali.