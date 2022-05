android-13-beta-2-introduce-quattro-nuove-emoji-kitchen

Google I/O 2022 ha portato numerosi annunci hardware e software, ma includeva anche Android 13 Beta 2, la prossima pietra miliare nello sviluppo del prossimo sistema operativo di Google. Questo è un piccolo aggiornamento beta, ma fa sembrare le cose più raffinate mentre ci avviciniamo a una versione stabile entro la fine dell’anno. Tuttavia, ha alcune cose interessanti. Tra questi ci sono miglioramenti alla rinomata Emoji Kitchen di Gboard. Più emoji ora possono essere trasformate grazie all’ultima versione beta di Android 13.

Emoji Kitchen è in circolazione da un po’ di tempo, ma al momento non supporta tutte le emoji. Tuttavia, questo sta gradualmente cambiando. Emoji Kitchen di Gboard in Android 13 Beta 2 ora supporta quattro nuove emoji, secondo Emojipedia: impronte di zampe, ciliegie, anguria e roccia. Ora puoi sperimentare queste quattro nuove emoji e creare nuove combinazioni.

Android 13 Beta 2, l’aggiornamento arriverà presto

Non è certo un grosso problema, soprattutto considerando che oltre 400 emoji sono già supportate in una forma o nell’altra e non sono nemmeno le nuove emoji Unicode 14. Avere più opportunità per creare nuove combinazioni di emoji, per motivi divertenti, è sempre una buona cosa.

Non è noto se queste nuove combo arriveranno alle versioni precedenti di Android, ma dato che si basano su emoji che tutti possiedono, non è irragionevole anticipare che appaiano sul tuo dispositivo. Come per tutte le versioni di Google, molto probabilmente la distribuzione richiederà alcune settimane. Un poster sul thread originale di Twitter affermava che le emoji stavano arrivando ma non c’è ancora una data precisa. Durante la verifica, assicurati che la tua app Gboard sia completamente aggiornata.