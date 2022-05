Già diversi anni fa fece molto scalpore la notizia che colse di sorpresa gli abitanti di una frazione di Modena, in alta Italia. Conad decise di chiudere uno dei suoi Store nel 2019, lasciando dunque le persone di Cognento senza un punto di riferimento per quanto riguarda i supermercati italiani.

Lo spazio è stato lasciato ad una nuova realtà che proprio un mese fa è stata inaugurata ufficialmente sul territorio, proprio sullo stesso terreno. Le persone dunque hanno cominciato di nuovo a sviluppare movimento in quella zona, tutto intorno al nuovo marchio che prende il nome di Intima Moda. Ovviamente le opportunità fornite da questo Store sono nettamente diverse, ma di certo molto utili al comprensorio.

Conad: il vecchio Store in provincia di Modena è stato soppiantato ufficialmente da una nuova realtà appartenente al marchio Verdissima

È passato molto tempo dall’ultima volta in cui gli abitanti del paesino meglio noto con il nome di Cognento hanno visto lo Store di Conad. Le saracinesche si abbassarono nel 2019, per far posto oggi a quella che è una realtà appena inaugurato durante lo scorso mese di aprile. Si tratta del Factory outlet Intima Moda, il quale sorge sulla stessa superficie e celebra praticamente cinquant’anni del marchio.

Ricordiamo che l’outlet in questione esiste dal 1972 in quanto azienda, per celebrare oggi la sua grande crescita. Lo scorso 16 aprile hanno aperto ufficialmente le saracinesche dello Store, il quale dispone anche di un’ampia area adibita al parcheggio dei veicoli. Gli orari di apertura vanno dalle 10 del mattino fino alle 19:30 della sera.