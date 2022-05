Conad addio: chiuso lo storico negozio italiano, licenziamenti in vista

La cultura dei supermercati in Italia è ormai assodata da anni, con le persone che non possono farne a meno. È tutto chiaro, dal momento che i viveri di prima necessità non possono mancare all’interno di una casa. Sono cambiate tante cose, con molte più opportunità offerte da colossi come ad esempio Conad, il quale è uno dei marchi più famosi in assoluto e non solo sul territorio italiano.

Sono tantissimi i negozi presenti con il marchio Conad e chiaramente quest’ultimo non accenna a rallentare. Tutti coloro che credono che improvvisamente possa sparire il brand, si sbagliano di grosso visto che non c’è alcun motivo per cui tutto ciò debba succedere. E’ quindi molto chiaro dunque che non c’è alcuna crisi in atto, ma solo la volontà di riorganizzarsi sul territorio. Conad infatti ha scelto di chiudere alcuni dei suoi Store, come quello che non servirà più in provincia di Modena.

Conad abbandona: ecco dove non sorgerà più lo Store del noto brand di supermercati italiani

Secondo quanto riportato dalle notizie ufficiali, Conad si appresta a chiudere uno dei suoi negozi più famosi nella provincia di Modena. Stiamo parlando dell’area supermarket di Cognento, la quale dovrà fare a meno del celebre brand.

È stato dunque deciso infatti che a prendere il posto in quei 300 m quadri sarà un nuovo outlet appartenente a Verdissima. Il negozio, che assumerà la denominazione di Intimo Moda, si baserà su un design molto moderno che farà dell’insieme di tantissimi colori il suo punto di forza per attirare persone.