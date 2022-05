A quanto pare una delle collaborazioni più lunghe della storia dei videogiochi sta per giungere alla sua conclusione, stiamo parlando di quella tra EA Sports e la Fifa, il gioco prodotto dall’azienda dedicata si è sempre fregiata infatti del nome dell’agenzia mondiale del calcio, offrendo dunque il proprio videogioco con la sigla seguita dall’anno di uscita, routine annuale che però si interromperà a partire da quello che sarebbe dovuto essere FIFA 24, dunque l’ultimo gioco che offrirà tale nome sarà FIFA 23.

A portare al punto di rottura sembrerebbe essere stata una richiesta spropositata da parte della FIFA per cedere il proprio nome al videogioco, si vociferano cifre addirittura oltre il miliardo di euro, che ovviamente Ea Sports non aveva minimamente intenzione di corrispondere, contesto che ha portato dunque ad un inevitabile divorzio.

Il nuovo nome del videogioco

Il videogioco si chiamerà EA Sports FC, ecco la nota ufficiale di EA al riguardo: “L’anno prossimo, EA SPORTS FC diventerà il futuro del calcio di EA SPORTS. Insieme ai nostri oltre 300 partner calcistici di cui deteniamo la licenza, siamo pronti a portare le esperienze calcistiche globali a nuove vette, nell’interesse degli appassionati di calcio di tutto il mondo”.

Si tende dunque a sottolineare come nulla cambierà per quanto riguarda i contenuti e le licenze, che dunque offriranno come al solito nomi ufficiali per campionati e squadre e ovviamente per i calciatori.

Non rimane dunque che attendere, il divorzio è ormai sancito, EA Sport certamente non si farà trovare impreparata, già il nome suggerisce come voglia creare una grande ed unita comunità calcistica.