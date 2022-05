È stato da poco presentato in Cina un nuovo smartphone di fascia entry-level targato Honor. Si tratta del nuovo Honor Play 30, il quale è in grado di supportare le nuove reti 5G grazie alla presenza di un processore idoneo. Ecco i dettagli.

Honor presenta il nuovo entry-level Honor Play 30 con supporto alla connettività 5G

Honor ha da poco annunciato ufficialmente il suo nuovo smartphone di fascia bassa dotato però del supporto alle nuove reti di quinta generazione. Come già accennato, lo smartphone in questione si chiama Honor Play 30. Sotto al cofano è presente il processore Snapdragon 480+ di casa Qualcomm e a supporto sono presenti tagli di memoria da 4 o 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

Dal punto di vista estetico, sul fronte è presente un display con un notch a goccia con una diagonale da 6.5 pollici. Il pannello è di tipo IPS LCD, ha una risoluzione pari ad HD+ e nel notch trova posto una selfie camera da 5 MP. Sul retro design è caratterizzato da un modulo fotografico quadrato con al suo interno una fotocamera da 13 MP e un flash LED.

Tra le altre caratteristiche tecniche, lo smartphone può contare su una batteria da 5000 mAh con ricarica però di soli 10W, il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e il wifi ac.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Honor Play 30 è già preordinabile per il mercato cinese nelle colorazioni Blue, Gold, Black e White. Per il momento, però, non è stato comunicato il prezzo di vendita ufficiale.