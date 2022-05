Tantissimi sconti molto speciali attendono gli utenti nei vari punti vendita Euronics, arriva infatti la possibilità di risparmiare al massimo delle possibilità, riuscendo sempre a godere di prestazioni adeguate.

Il volantino di cui vi raccontiamo oggi, è disponibile in ogni singolo negozio in Italia, senza differenze o vincoli particolari, se non qualche piccola differenza in relazione al socio di appartenenza. Coloro che vorranno acquistare, dovranno però recarsi personalmente in un punto vendita fisico, senza affidarsi al sito ufficiale.

Euronics, attenzione agli sconti: sono assurdi

Ancora poco tempo a disposizione per approfittare di alcuni dei migliori sconti del periodo, i prezzi sono bassi per l’acquisto di notebook di ultima generazione, e dal risparmio pressoché assicurato.

In prima pagina, ad esempio, troviamo soluzioni del calibro di un bellissimo Lenovo Ideapad Flex 5 a soli 699 euro, come anche un All-in-one Ideacentre Aio 3 a soli 649 euro. Puntando invece verso notebook più canonici, ecco arrivare IdeaPad 3 a 299 euro, passando per Acer Aspire 1 a 249 euro, oppure Aspire 5 a 549 euro, HP Pavilion X360 a 499 euro e similari.

A corredare il tutto, troviamo anche soluzioni interessanti legate al mondo dei tablet, come galaxy Tab A8 a 179 euro, ma anche Lenovo Tab M10 Plus a soli 179 euro o Tab P12 Pro a 899 euro. Tutti questi prodotti sono acquistabili alle più classiche condizioni di vendita, ovvero sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e nel caso in cui fossero sotto rete cellulare, anche completamente sbrandizzati. Se volete scorrere i singoli prezzi, potete fare affidamento sulle pagine che trovate inserite qui.