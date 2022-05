Il nuovo volantino SottoCosto lanciato da MediaWorld, ed attivo fino al 15 maggio in negozio e online, promuove una lunghissima serie di riduzioni di prezzo, atte a favorire l’acquisto da parte degli utenti, dei migliori prodotti in circolazione.

Coloro che vorranno effettivamente accedere ai prezzi più bassi, devono comunque ricordare che gli acquisti possono essere completati, recandosi anche sul sito ufficiale. Quest’ultimo in genere prevede la spedizione a pagamento, tuttavia, potrebbero esistere occasioni atte a favorire la consegna gratuita presso il domicilio.

MediaWorld: le nuove offerte sono da non credere

Ottime chance di risparmio vi attendono in questi giorni da MediaWorld, uno degli sconti più interessanti va a toccare un wearable di per sè molto economico, come la Xiaomi Mi Band 5, resa ancora più appetibile dalla possibilità di acquisto a soli 19 euro.

Osservando invece il mondo degli smartphone, la scelta potrà effettivamente ricadere su Galaxy A22 a 172 euro, Galaxy A52s a 289 euro, Xiaomi 11 Lite a 269 euro, Galaxy S22 Ultra a 1149 euro, Galaxy A13 a 169 euro, Apple iPhone 13 a 789 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 179 euro o anche un eccellente Galaxy S22, disponibile al prezzo finale di 779 euro.

Questi sconti si aggiungono a tantissime altre occasioni legate a categorie merceologiche completamente differenti; nel caso doveste voler acquistare uno smartphone, ricordiamo comunque che i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono anche completamente sbrandizzati. Per i dettagli consigliamo di collegarsi direttamente al seguente link.