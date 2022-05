Varie fughe di notizie hanno rivelato che i pieghevoli di prossima generazione di Samsung sono ancora in lavorazione. Secondo i rapporti più recenti, il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 manterranno la tecnologia di ricarica da 25 W che Samsung ha incluso in molti dei suoi telefoni dal 2019.

La perdita proviene da una certificazione cinese 3C che specifica che i telefoni possono caricarsi a 9 volt e 2,77 ampere, il che mostra che i telefoni possono caricare fino a 25 Watt di elettricità. Viene anche notata la specifica USB Power Delivery, che ha una potenza di uscita massima di 15 W, presumibilmente indicando che i telefoni si regoleranno per caricarsi a una velocità inferiore quando non è necessario caricare a velocità elevata.

Samsung si prepara a rilasciare i prossimi pieghevoli

Il caricabatterie è ancora incluso con i telefoni in Cina, quindi è probabile che queste specifiche confermino solo la potenza del caricabatterie, piuttosto che confermare se i telefoni sono in grado o meno di raggiungere la loro velocità massima. In passato abbiamo visto alcuni telefoni Samsung che erano in grado di ricaricarsi a velocità fino a 45 W se utilizzati con il caricatore che Samsung ti venderà separatamente.

Anche se la ricarica rapida a 25 W non è lentissima, è comunque un po’ al di sotto delle velocità di ricarica che stiamo vedendo da alcuni concorrenti Android. Di conseguenza, mentre Xiaomi fornisce una ricarica da 120 W, Samsung è bloccato a 25 W, che è appena oltre la gamma di iPhone.

I nuovi pieghevoli previsti sono stati oggetto di molteplici perdite in vista della data di lancio prevista, comprese informazioni su modifiche al design, durata prevista della batteria e fotocamere migliorate. Inoltre, sono apparse delle perdite che indicano che il dispositivo conterrà una S-Pen integrata, ma ci sono informazioni contrastanti sul fatto che questa sarà inclusa o meno.