L’Apple AirTag è un gadget utile per molti amanti di Apple. Consente il recupero facile e veloce di oggetti smarriti. Tuttavia, riconosci che questo non è un prodotto finito e che ci vorrà del tempo per correggere i difetti. Considera gli incidenti più recenti, in cui i ladri lo hanno utilizzato per monitorare e rubare veicoli di lusso. Ora, il prodotto invia avvisi a coloro che non sono monitorati.

Una madre e una figlia stavano lasciando Disney World quando la figlia ha ricevuto un iPhone che avvisava che qualcuno la stava seguendo usando l’AirTag di un’altra persona. Nonostante il fatto che non si sia verificato alcun incidente, questo ha generato un bel trambusto e l’ha spaventata.

Apple AirTag, la società sta lavorando ad una soluzione

Ryan McClain, un marketer di 25 anni di Indianapolis, ha subito un incidente simile. Il mese scorso ha ricevuto un messaggio che lo informava di essere rintracciato. «È stato un brusco risveglio», osservò. ‘Mi sono chiesto: ‘Chi vorrebbe perseguitarmi?’ ‘Chi vorrebbe farmi del male?’ Un altro caso da citare è quello di Natalia Garcia, utente di iPhone di 24 anni. Ha ricevuto un avviso che diceva che un ‘AirTag (era) in movimento con te’. Ha ricevuto la notifica dopo aver trascorso la serata nel centro di Chicago. ‘Era terrificante’, ha ricordato Garcia. ‘Ho controllato la mia borsa, mi sono guardato intorno per assicurarmi che nessuno mi avesse messo un AirTag.’ Ha tentato di forzare il tracker a suonare un allarme, ma l’app Trova il mio ha appena detto ‘AirTag non raggiungibile’.

Il problema è che l’Apple AirTag invia erroneamente avvisi alle persone. Di conseguenza, nessuno li tiene traccia, ma li avvisa quando vengono tracciati. Peggio ancora, gli utenti iPhone potrebbero ricevere notifiche nel cuore della notte.