Instagram aveva precedentemente dichiarato di essere interessato agli NFT e che avrebbe potuto considerare di consentire loro di operare sulla loro piattaforma, e sembra che questo sia esattamente quello che stanno facendo. Il CEO di Instagram Adam Mosseri ha annunciato questa settimana che la piattaforma di social media inizierà a testare la capacità dei creatori di condividere i loro NFT sulla piattaforma a partire da questa settimana.

Per non parlare del fatto che, nella sua attuale iterazione, gli NFT caricati su Instagram sono essenzialmente gli stessi delle immagini condivise su altre piattaforme di social media. In questi post verranno fornite ulteriori informazioni, ad esempio chi possiede l’NFT, ma a parte questo, sono solo utenti che condividono fotografie di NFT che hanno nelle loro raccolte personali.

Instagram testerà una nuova funzione per NFT

Ad esempio, invece di poter acquistare e vendere NFT tramite Instagram come faresti con un prodotto convenzionale, dovrai passare attraverso un mercato come quello fornito da Opensea per acquistare un NFT o per vendere il tuo NFT, rispettivamente. Non saremmo scioccati se Instagram consentisse l’acquisto e la vendita di NFT in futuro, ma per il momento l’obiettivo sarà quello di mostrare e promuovere la tua collezione.

Poiché si tratta di un test, per il momento non sarà disponibile per tutti gli utenti di Instagram, ma se tutto va bene, Instagram dovrebbe espandere la sua disponibilità a più persone nel prossimo futuro. Che ti piaccia o non ti piaccia il concetto di NFT, sembra che inizieranno ad apparire nel tuo feed di Instagram nel prossimo futuro. noltre, il CEO di Meta ha indicato che si prevede che funzionalità simili arriveranno su Facebook attraverso un post sulla piattaforma dei social media.