Sebbene Android 13 includa una nuova funzione di selezione delle foto, non abbiamo ancora visto alcuna app utilizzarla (o almeno testarla). Questo perché Google non dispone attualmente delle API e delle funzionalità di base essenziali, tuttavia questo cambierà. Come parte dell’aggiornamento del sistema di maggio di Google, la società sta rilasciando un nuovo servizio per gli sviluppatori e la relativa esperienza utente richiesta per il selettore di foto.

Secondo la descrizione dell’aggiornamento di Google System, l’azienda sta rilasciando ‘un nuovo servizio per gli sviluppatori e un’esperienza utente che consentirà agli utenti di scegliere fotografie o filmati selezionati da condividere con un’app piuttosto che consentire l’autorizzazione a tutte le risorse multimediali sul dispositivo’.

Google sta lavorando allo sviluppo del nuovo sistema operativo

Il selettore di foto potrebbe essere disponibile anche su versioni precedenti di Android. È stato dimostrato che il codice per il selettore di foto è disponibile in Android 12L, dove Mishaal Rahman di Esper.io è stato in grado di attivare un prototipo funzionante della funzione. Google intende abilitare il selettore di foto nelle app destinate ad Android 11 (livello API 30) o versioni successive, quindi potrebbe essere possibile portarlo anche su versioni precedenti di Android.

Mentre Android è già diventato molto più sicuro a causa di ulteriori limitazioni che impediscono alle app di accedere a tutti i tuoi dati senza la tua autorizzazione, il selettore foto è un altro passo verso impostazioni più private. L’azienda in precedenza includeva un’interfaccia di selezione file che consente a un’app di accedere solo a pochi file selezionati dall’utente. Queste iniziative fanno parte della strategia di archiviazione di Google, iniziata con Android 11.