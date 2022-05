La serie iPhone 14 di Apple uscirà nella seconda parte di quest’anno. Tuttavia, ci sono state una serie di voci sui modelli futuri prima della loro introduzione. La fuga di notizie più recente ha rivelato alcune delle potenziali caratteristiche e dei prezzi del prossimo iPhone 14 Max.

Secondo il tipster di Twitter, shadow leak, l’iPhone 14 Max dell’azienda con sede a Cupertino presenterebbe un pannello OLED flessibile da 6,68 pollici con una risoluzione di 2.248.284 pixel. Questo pannello avrà anche una densità di pixel di 458ppi e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Per chi non lo sapesse, si dice che il modello Max sia una new entry che si inserisce tra le varianti base e Pro e ha un display identico alla varietà Pro Max. Sostituisce anche il meno popolare modello Mini nel mercato degli smartphone.

iPhone 14: la prossima serie è in arrivo quest’anno

Secondo la fonte, l’iPhone 14 Max avrà il chipset A15 Bionic, 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB o 256 GB di memoria interna. Solo i più costosi iPhone 14 Pro e Pro Max dovrebbero avere il chipset A16 Bionic. L’iPhone 14 Max avrà una doppia fotocamera sul retro, con due sensori da 12 megapixel. In particolare, fonti precedenti hanno suggerito che la fotocamera frontale sarà migliorata e che sarà inclusa la connettività satellitare.

Mentre lo smartphone è ancora a pochi mesi dal rilascio, il leaker ha anche rivelato il prezzo dell’iPhone 14 Max. Secondo i rapporti, la variante da 6 GB + 128 GB costerà 899 dollari. Secondo il normale approccio al prezzo di Apple, il modello di fascia alta raggiungerà facilmente anche la soglia di 1.000 in dollari USA. Tieni presente che questo è un rapporto non confermato.