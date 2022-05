C’è un nuovo gioco dedicato alla saga del Signore degli Anelli in arrivo su Android, questa volta sviluppato da Electronic Arts. Si chiama Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo e sarà ambientato nel mondo della letteratura di Tolkien (da non confondere con il mondo dei film della Warner Brothers), poiché EA ha collaborato con la Terra di Mezzo Enterprises e non con la Warner Bros.

Il gioco offrirà personaggi collezionabili e otterrà la versione beta quest’estate, attualmente in lavorazione con Capital Games, lo stesso sviluppatore dietro Star Wars Galaxy of Heroes. Dal momento che l’annuncio per Il Signore degli Anelli: Heroes of Middle-earth è recente, c’è ben poco da sapere. Sappiamo che il gioco sarà gratuito e conterrà personaggi collezionabili offrendo al contempo un’esperienza strategica e social, qualunque cosa significhi (PvP pay-to-win, molto probabilmente, proprio come Star Wars Galaxy of Heroes). È previsto un gioco di ruolo, in cui i giocatori combatteranno attraverso le storie raccontate nei libri di Tolkien.

Il Signore degli Anelli: Terra di mezzo, il nuovo videogioco proposto da Electronic Arts

L’ultima cosa di cui i dispositivi mobile hanno bisogno è un altro gioco LoTR uguale ad altri, eppure è esattamente quello che otterremo. Penseresti che EA, tra tutte le aziende, abbia i fondi giusti per creare giochi incredibili per mobile. Come dimostrano Star Wars Galaxy of Heroes e le sue scarse recensioni dei giocatori, EA punta ad altro. Tuttavia, non è detto che il fallimento quasi inevitabile di questo nuovo videogioco sia così ovvio e certo. Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.