Blizzard aveva precedentemente dichiarato che intendeva annunciare un nuovo gioco Warcraft mobile, o meglio, l’ultima versione mobile di Warcraft dell’azienda, e lo ha fatto. L’azienda ha presentato ufficialmente Warcraft Arclight Rumble.

Secondo il filmato e la descrizione del gioco, Warcraft Arclight Rumble sembra essere una versione ridotta della serie di giochi RTS Warcraft. I giocatori comanderanno un esercito noto come ‘Minis’, che impiegheranno per combattere e sconfiggere numerosi nemici e personaggi dell’universo di Warcraft, controllando anche gli eroi.

Warcraft Arclight Rumble non ha ancora una data

Questo sembra prendere in prestito le funzionalità RTS della serie Warcraft, così come la funzionalità dell’eroe introdotta per la prima volta in Warcraft 3. Ci saranno anche basi e costruzioni che i giocatori devono proteggere, altrimenti perderanno la partita. Non possiamo fare a meno di pensare a Clash Royale quando guardiamo questo gioco, anche se con una svolta Blizzard.

Ci saranno componenti PvE nel gioco a cui è possibile accedere tramite una campagna per giocatore singolo, ma ci saranno anche modalità di gioco PvP se vuoi competere contro altre persone. Al momento non esiste una data di rilascio definita per il gioco, ma i giocatori possono pre-registrarsi tramite il suo sito Web ed essere avvisati quando sarà disponibile.

Anche se avremmo preferito un Warcraft 4, è incoraggiante vedere Blizzard rivitalizzare il franchise di Warcraft con nuovi giochi non correlati a World of Warcraft. Al momento, il gioco dovrebbe essere rilasciato sia per iOS che per Android ma non esiste ancora una data precisa per il rilascio.