Bennet cede uno dei suoi punti vendita ad un’altra azienda, il cambio generazionale solamente in loco porterà ad una soluzione di continuità nella rivendita di alimentari, senza disguidi per gli utenti.

L’azienda, lo diciamo subito, non è in difficoltà, la notizia riguarda solamente un singolo negozio, non l’intera catena. Il punto di riferimento è sito a Pradamano, nella provincia di Udine, nella regione Friuli Venezia Giulia. Da qualche mese Bennet era in trattative con IperTosano, un gruppo veneto che conta più di 1500 dipendenti ed è partito nel 1970 da un piccolo negozio a conduzione familiare; poco tempo fa sono state ultimate, con la cessione definitiva del singolo punto vendita.

Ottime notizie per i dipendenti precedenti (oltre 104), la nuova realtà ha assicurato di assumerli esattamente alla stessa stregua della soluzione passata, senza perdite di TFR, ferie o mensilità.

Bennet: quali sono le altre offerte

Consapevoli del fatto che comunque Bennet continuerà ad esistere nel resto d’Italia, cerchiamo di scoprire e conoscere da vicino quali sono le migliori offerte del periodo, solamente relative alla tecnologia mobile.

La varietà degli sconti è assolutamente ammirevole, spaziano dall’eccellente Apple iPhone 12, disponibile a 699 euro, per scendere poi verso il buonissimo Galaxy S20 FE, il cui prezzo si aggira attorno ai 349 euro, oppure Galaxy A52s a 299 euro e Galaxy A03s a 129 euro. Se interessati a conoscere da vicino il volantino, che ricordiamo sarà valido fino al 18 maggio, consigliamo di aprire subito le pagine che trovate sul sito.