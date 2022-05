Esselunga riparte da dove si era fermata le scorse settimane, proponendo al consumatore finale un volantino assolutamente in grado di raccogliere al proprio interno occasioni e prezzi da non credere.

Tutti coloro che vi vorranno accedere, devono comunque sapere essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, in quanto gli stessi sconti non risultano essere disponibili online sul sito ufficiale. Il volantino, ad ogni modo, prevede la garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand per tutta la telefonia mobile.

Esselunga: che offerte, i prezzi sono sempre più bassi

Le offerte del volantino Esselunga sono assolutamente interessanti, anche se nel periodo sono concentrate in una sola offerta tech, mirata su un singolo modello di smartphone, il quale deve essere acquistato in ogni negozio, prestando particolare attenzione alle limitazioni legate alle scorte disponibili.

Il dispositivo in questione è l’ottimo Samsung Galaxy A13, appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, dato il prezzo finale di soli 179 euro, ed una serie di specifiche tecniche ad ogni modo adeguate.

I plus del prodotto in questione sono indubbiamente rappresentati dall’ottima batteria da 5000mAh, nonché da una fotocamera principale da 50 megapixel, ed un processore octa-core discretamente performante. Il display da 6,6 pollici è ottimo nella maggior parte dei casi, sebbene sia limitato in termini di dettaglio e nitidezza.

L’occasione è ghiottissima, ma dovete affrettare assolutamente la scelta, la campagna scadrà in tempi brevi, e sopratutto le scorte potrebbero terminare prima del previsto.