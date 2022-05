Conad chiude ufficialmente: addio allo storico negozio italiano

Ancora una volta non ci sono dubbi sul fatto che uno dei marchi più importanti nel mondo dei supermercati sia rappresentato da Conad. L’azienda che dispone sul territorio nazionale di numerosi Store e ramificati perfettamente, starebbe però riorganizzando i propri piani.

Complice anche la crisi, ci saranno alcune chiusure che al momento però riguardano solo uno dei negozi del gruppo. Questo si trova in una frazione di Modena e dovrà lasciare il posto ad un outlet appartenente ad un altro marchio. Chiaramente ci saranno dei licenziamenti, i quali comporteranno dunque grande disagio.

Conad: arriva la chiusura eccellente nella frazione di Modena, arriverà il negozio Intimo Moda di Verdissima

Non sembrava una cosa possibile, ovvero che è un negozio di Conad potesse chiudere improvvisamente, ed invece sta succedendo. Lo Store pronto ad abbandonare il mondo dei supermercati italiani è quello che si trova nella frazione di Cognento, la quale appartiene al territorio modenese.

Lo stesso spazio verrà occupato da un outlet molto famoso che appartiene al celebre marchio Verdissima. Si tratta di Intimo Moda, outlet molto famoso sul territorio italiano da diverso tempo. La superficie sarà occupata con circa 300 m quadri e con un design totalmente rinnovato che andrà ad interfacciarsi soprattutto ad un pubblico molto giovane. Ora come ora non sia una data ufficiale in merito alla chiusura del negozio Conad, ma sembrano ormai molto chiare le idee soprattutto su quelli che saranno i dipendenti.

Infatti adesso si rifletterà in merito a quelli che saranno i possibili licenziamenti che avranno luogo in maniera inesorabile.