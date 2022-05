Due nuovi corpi celesti stanno per sfiorare ancora una volta il nostro pianeta. In particolare, si tratta degli asteroidi denominati 2009 JF1 e 2006 JF42. Secondo quanto è emerso in queste ore e da recenti studi effettuati dai ricercatori della NASA, sembra che non ci sia alcun pericolo di collisione per la Terra.

Due nuovi asteroidi passeranno vicino al nostro pianeta, ma non rappresentano alcun pericolo

È capitato molto spesso in questi ultimi anni il passaggio di diversi corpi celesti piuttosto ravvicinato al nostro pianeta. Come già accennato in precedenza, fra pochi giorni la Terra sarà visitata da due altri asteroidi. Il primo di questi è noto come 2009 JF1 e, in realtà, è già passato lo scorso 6 maggio 2022. Quest’ultimo è caratterizzato da un diametro di 10 metri e non ha rappresentato in alcun modo un pericolo, tanto che l’Agenzia Spaziale Europea lo ha depennato dalla lista degli asteroidi più pericolosi per il nostro pianeta.

Il secondo asteroide è invece noto con il nome di 2006 JF42. Quest’ultimo, a differenza del precedente, deve ancora passare vicino al nostro pianeta. Nello specifico, il suo avvicinamento è previsto il prossimo 9 maggio 2022. Oltre a questo, l’asteroide in questione presenta delle dimensioni maggiori rispetto a quelle dell’asteroide 2009 JF1. Il suo diametro è compreso fra 380 e 860 metri.

Anche in questo caso, sembra che non ci siano pericoli in vista. Secondo gli studi effettuati dalla NASA, infatti, questo corpo celeste passerà ad una distanza di 5,7 milioni di chilometri dalla Terra. Si tratta di una distanza pari a 14 volte quella che separa la Luna dalla Terra.