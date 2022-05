Gli smartphone sono in fortissima promozione da Unieuro, la nuova campagna promozionale coinvolge un numero sempre crescente di consumatori, proponendosi come valida alternativa per fornire un risparmio adeguato.

Il rapporto qualità/prezzo è da sempre favorevole per la maggior parte degli utenti, in questo modo sarà facile pensare di spendere poco o niente, godendo ugualmente di prestazioni elevate. L’acquisto, se interessati, potrà essere completato anche online sul sito ufficiale, il quale e-commerce prevede la consegna a domicilio a costo azzerato, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro shock: arrivano le offerte che nessuno si aspettava

Spese pazze da Unieuro fino al 19 maggio 2022, tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere ad una campagna promozionale che non necessita assolutamente di presentazioni, con la quale è comunque possibile pensare di riuscire a godere di prodotti di altissimo livello. Tra questi troviamo ad esempio Galaxy S22, acquistabile con un esborso di 929 euro, oppure un buon Galaxy S21+, il cui prezzo si aggira sui 699 euro. Entrambi sono distribuiti nella loro variante completamente sbrandizzata.

Tutte le alternative sono generalmente più economiche, e vanno a toccare anche prodotti del calibro di Honor X8, in vendita al prezzo finale di 259 euro, con estensione a Redmi Note 10, Redmi Note 11, Xiaomi 11T, Oppo A16 o anche Redmi 9C.

Il focus dell’azienda non si limita in esclusiva ai suddetti dispositivi, ma sarà possibile godere di ottime riduzioni anche su altri prodotti ugualmente interessanti di categorie merceologiche differenti. Per questo motivo, collegatevi subito al sito ufficiale, e scoprite gli sconti.