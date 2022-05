I prezzi attivati da MediaWorld sono davvero da impazzire, tutti gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di accedere ad un elevato quantitativo di sconti speciali, con promozioni che puntano ad invogliare all’acquisto di prodotti di alto livello.

Gli sconti che troverete raccontati nel dettaglio nel nostro articolo, ricordiamo essere attivi non solo in negozio, ma anche online sul sito ufficiale. Quest’ultimo rappresenta il giusto compromesso per coloro che vogliono acquistare, senza doversi fisicamente muovere dal divano di casa propria; una situazione che però richiede il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (a prescindere dalla categoria o dall’ordine).

MediaWorld: le offerte del volantino sono pronte per fare la storia

La spesa da Mediaworld è davvero ridotta ai minimi termini, grazie ad una serie di offerte veramente speciali, e la possibilità di accedere a prodotti di alta qualità, senza spendere cifre folli. I modelli in promozione abbracciano tutte le categorie merceologiche, ma partono da un ottimo Apple iPhone 12, il prodotto della scorsa generazione, ad un prezzo finale di 729 euro (con 64GB di memoria integrata).

Non mancano chiaramente riferimenti anche a modelli più recenti, economici e con sistema operativo Android. Tra questi spicca il Realme GT Master Edition, acquistabile a 244 euro, oppure Galaxy S20 FE a soli 399 euro, passando per Redmi Note 10 5G e Galaxy A32, disponibili a loro volta a 223 e 119 euro.

Questo e altro ancora vi attende nel periodo da MediaWorld, se volete maggiori dettagli, collegatevi subito qui.