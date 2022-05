Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente Android deve prestare attenzione a ogni giorno è costituito senza alcun dubbio che hai malwares i piccoli software dannosi infatti pure erano nel web e alle volte riescono a superare le barriere del play store, con l’obiettivo di infettare il maggior numero di utenti possibili in modo da riuscire a sottrarre loro dati sensibili come numeri di telefono o codici di accesso di sicurezza.

Generalmente per distribuirsi questo tipo di software sfrutta come vettori delle banalissime applicazioni spacciate come legittime, le quali però una volta installate sono nel controllo del dispositivo iniziando a instaurare connessioni remote presso un server controllato dal loro creatore, in tal modo potranno inviare tutta la refurtiva che verrà comodamente analizzata in un secondo momento.

App da non installare per evitare di essere violati