Più di 2 miliardi di persone in tutto il mondo utilizzano WhatsApp, la popolare app di messaggistica di proprietà di Meta che è sempre in vetta alla classifica delle app più scaricate negli store Android e iOS. La piattaforma ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento che offre funzionalità significative tra cui una condivisione di file molto grandi, gruppi più grandi e reazioni emoji a messaggi.

La prima e più significativa modifica riguarda la condivisione di file. Sebbene in precedenza potevi trasmettere allegati di dimensioni fino a 100 MB, WhatsApp ha aumentato questo limite a 2 GB per i singoli file e tali file saranno protetti dalla crittografia end-to-end come risultato dell’aggiornamento. Per caricare file più grandi, l’azienda consiglia di utilizzare il Wi-Fi.

WhatsApp, provate a scaricare l’ultima versione

Ora potrai anche tenere traccia dei tuoi caricamenti utilizzando un opzione nell’app. Una volta eseguito l’aggiornamento alla versione più recente dell’app, potrai accedere a questa funzione e non solo. Le reazioni Emoji sono ora disponibili anche nell’edizione più recente.

‘Le reazioni sono divertenti, rapide e aiutano a ridurre il sovraccarico nei gruppi. I futuri aggiornamenti ci vedranno espandere ulteriormente il numero di frasi disponibili per gli utenti, quindi resta sintonizzato! ‘Secondo un post sul blog di WhatsApp.

Infine, WhatsApp sta aumentando il numero di persone che possono essere in un gruppo. Prima di questo aggiornamento, i gruppi potevano contenere solo 256 persone, ma ora i gruppi possono contenere fino a 512 persone, più del doppio del precedente limite. Tieni presente che questa funzionalità viene introdotta gradualmente e potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’app.