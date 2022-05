Disponibile in Italia con un copertura pressoché completa, ecco i costi di Starlink, l’offerta internet satellitare proposta da Elon Musk

Starlink: In Italia copertura completa

Un sistema innovativo, Starlink, che sta prendendo campo negli ultimi anni, un’idea nata da Elon Musk, il famoso miliardario già a capo dell’azienda automobilistica Tesla e dell’agenzia spaziale Space X, principale partner Nasa.

Internet satellitare ha fatto passi da gigante in termini di velocità con la costellazione spedita in orbita, da cui appunto prende il nome il progetto, e che conta al momento oltre 2000 satelliti.

Sul sito Starlink la connessione viene pubblicizzata come veloce e a bassa latenza; Ad onor del vero seppur ottima, non riesce a competere con una fibra in termini di ping mentre i valori di download e upload sono decisamente buoni.

Gli utenti abbonati al servizio sono decine di migliaia in tutto il mondo, o per lo meno dove c’è copertura del servizio.

L’utilizzo della linea è legato all’installazione di un hardware ricevente ovvero una parobola satellitare apposita e relativo router WiFi.

Per verificare la copertura della vostra zona è possibile collegarsi al sito di Starlink e immettere l’indirizzo di residenza, ma vi anticipiamo che l’Italia è totalmente coperta.

Successivamente una volta accertato la zona potete proseguire al passo successivo dove sono indicati i costi del servizio e non sono decisamente bassi.

Inizialmente occorre sostenere i costi dell’hardware ricevente pari a €644 a cui si aggiungono €75 di spedizione per un totale di €719. Oltre a questo dopo installato il tutto, il canone mensile di ben 99€.

Un servizio sicuramente interessante per tutte le persone che non hanno accesso alla linea fissa, in aree rurali, dove anche i modem 4g possono dare problemi o per tutte le persone che vogliono sperimentare un nuovo prodotto del famoso Elon Musk. Una cosa è certa, il costo per il wifi non compete con la ben più performante fibra classica.performante fibra classica.