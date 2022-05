Una serie di prodotti a prezzi praticamente mai visti prima d’ora, attende gli utenti che sceglieranno di recarsi da Esselunga nel breve periodo, per riuscire a godere di prestazioni al top, dietro il pagamento di un contributo non particolarmente elevato.

Tutti gli acquisti, ci teniamo a sottolinearlo, saranno da completare in esclusiva nei negozi fisici in Italia, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale, o comunque non sarete costretti a ridurvi presso determinati punti vendita localizzate in alcune regioni del paese. I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono anche no brand, ovvero gli aggiornamenti vengono tempestivamente rilasciati dal produttore.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, ogni giorno sono disponibili codici sconto Amazon gratis ed anche splendide offerte.

Esselunga: scoperti nuovi prezzi da primato

I prezzi sono davvero ribassati di molto da Esselunga, in particolar modo per coloro che vorranno acquistare uno smartphone di fascia bassa, reso ancora più economico dalle riduzioni attivate nel periodo. Il modello in questione è l’ottimo Samsung Galaxy A13, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 179 euro, e con alle spalle una scheda tecnica di tutto rispetto.

In particolare parliamo di un ampio display da 6,6 pollici di diagonale, con processore octa-core fino a 2GHz, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, per finire con una splendida batteria da 5000mAh, una quadrupla fotocamera posteriore, la cui principale è da 50 megapixel, ed il chip NFC per i pagamenti mobile.

L’acquisto, come anticipato del resto, potrà essere completato solamente recandosi personalmente e fisicamente in negozio.