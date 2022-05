google-pixel-watch-scoperte-nuove-informazioni

Il Google Pixel Watch, non ancora rilasciato, di cui si parla è in primo piano da diversi giorni, con una sfilza di nuove informazioni che vengono rilevate ogni giorno. Un altro pezzo del puzzle di Pixel Watch rivela che lo smartwatch avrà una batteria da 300 mAh, secondo un nuovo rapporto. A causa delle indagini in corso sulla struttura interna del dispositivo, il Pixel Watch avrà anche la connettività cellulare.

In questi ultimi giorni abbiamo visto il rilascio delle prime immagini pratiche del Pixel Watch, nonché l’annuncio che sarà offerto solo in un numero limitato di località. Inoltre, è stato affermato che Pixel Watch avrà un prezzo compreso tra 300 e 400 dollari. Sono state scoperte anche tre diverse varianti dello smart wearable. Anche se la durata prevista della batteria del Pixel Watch non è stata ancora annunciata, dovremmo aspettarci che il dispositivo duri tra le 24 e le 40 ore con una singola carica.

Pixel Watch dovrebbe essere rilasciato a breve

Il Galaxy Watch 4, il Fossil Gen 6 e lo Skagen Falster Gen 6 sono tutti modelli paragonabili tra loro in termini di capacità della batteria. WearOS, il nuovo sistema operativo per Pixel Watch, ha il potenziale per offrire ottimizzazioni migliori rispetto ai sistemi operativi precedenti. Questo potrebbe tradursi in un miglioramento delle prestazioni della batteria. Al momento non sono disponibili informazioni sulla capacità di ricarica del Pixel Watch, che è un parametro fondamentale da considerare.

Alcuni altri fatti relativi al Pixel Watch sono ancora oggetto di discussione nei media, inclusa la durata della batteria e il modo in cui verrà caricato. La rapidità con cui vengono trapelate informazioni sul Pixel Watch suggerisce che il dispositivo verrà rilasciato a breve, anche se non sono stati svelati dettagli.