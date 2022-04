Secondo quanto riferito, Sony ha interrotto il riscatto del voucher prepagato PlayStation Plus per gli utenti esistenti prima del passaggio di giugno al nuovo PlayStation Plus a livelli. Secondo Eurogamer e PushSquare, alcuni clienti non sono in grado di riscattare le loro carte di abbonamento prepagate PlayStation Plus e PlayStation Now, presumibilmente per impedire agli utenti di bloccare i nuovi livelli PS Plus a un prezzo inferiore.

Secondo le domande frequenti sul nuovo PS Plus, gli abbonati che sono abbonati sia a PS Plus che a PS Now verranno aggiornati al livello più alto, PS Plus Premium, quando si verifica il trasferimento. La durata dell’abbonamento sarà determinata dall’abbonamento più lungo. Gli utenti hanno iniziato ad accumulare le loro iscrizioni in attesa di essere convertiti al nuovo servizio dall’annuncio del servizio.

Sony cerca di fermare i ‘furbetti’

Ora, sembra che PlayStation stia impedendo ai consumatori di riscattare le carte e di estendere i loro abbonamenti digitalmente. Il tentativo di accedere a un abbonamento PS Plus valido esistente su una console PS5 genera il codice di errore ‘CE-117773-6’, secondo GameSpot. Quando si tenta di rinnovare un abbonamento PS Plus tramite il sito Web del PlayStation Store, viene visualizzato un messaggio di errore in cui si afferma che l’articolo non può essere aggiunto al carrello perché ‘Hai già acquistato questo articolo’.

Secondo PushSquare, il supporto Sony ha confermato che lo stacking delle carte prepagate è stato disattivato. ‘Ho esaminato il voucher e il tuo account e posso dedurre che al momento esiste un’opzione temporaneamente inattiva per gli abbonamenti PS Plus/PS Now che non consente lo stacking di nessuno dei due abbonamenti sugli abbonamenti precedentemente attivi’, ha detto al sito un rappresentante dell’assistenza Sony.

Poiché le carte prepagate non scadono e i codici emessi per gli acquisti online non scadono per 12 mesi, questi codici saranno utilizzabili una volta introdotti i nuovi livelli. Tuttavia, non è noto a quale livello verranno trasferiti questi coupon o se la loro durata verrebbe ripartita proporzionalmente.