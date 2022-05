Iliad è sempre al centro del mercato della telefonia in questa stagione primaverile. Il provider francese ha investito ampie risorse in queste ultime settimane per la Fibra ottica e per la prima promozione per la telefonia fissa. Al tempo stesso, però, Iliad non rinuncia alla telefonia mobile.

Per quanto concerne le ricaricabili, gli utenti possono attivare ancora una volta la tariffa Giga 120. Gli abbonati hanno un ticket con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 120 Giga per navigare in internet. Il costo per la promozione è di 9,99 euro al mese.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 120 è la ricaricabile principale di Iliad, ma certamente non è l’unica. I clienti che decidono di sottoscrivere una SIM con il provider francese hanno la possibilità di scegliere altre due tariffe: la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 ha preso il posto della Giga 50 nei listini di Iliad da qualche mese. Il costo di questa promozione è di 7,99 euro al mese. I clienti che decidono di attivare questa promozione avranno chiamate illimitate, SMS infiniti e 80 Giga per navigare in internet con 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

La Giga 80 è una tariffa alternativa alla Giga 40. In questa circostanza, i clienti si troveranno a pagare 6,99 euro ogni mese. I clienti che decidono di attivare questa promozione avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 40 Giga per navigare in internet anche con le velocità propedeutiche del 4G.