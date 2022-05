Carburanti: inaspettato cambio di programma, ora il diesel ha superato la benzina

Neppure il taglio delle accise sui carburanti per tamponare la crisi è servito nell’intento sperato. Come tutti ormai sappiamo, la guerra in Ucraina ha scatenato una serie di tensioni difficilmente rimediabili, ma c’è di più! Perché, se nelle prime settimane costava più la benzina, ora la questione si è ribaltata.

Carburanti: a quanto sono arrivati benzina e diesel?

La benzina viene principalmente utilizzata come carburante per le autovetture private, il gasolio invece ha molte più utilità. Questo si adatta ai tir, i cargo e i mezzi di trasporto pubblici (i bus urbani e extraurbani), per non parlare delle fabbriche. Ciò sta conducendo ad una svolta conclusiva. In Italia le accise sono inferiori a quelle sulla benzina proprio perché il gasolio è tradizionalmente un carburante più utilizzato per usi professionali. Oggi le accise sulla benzina valgono 0,7284 euro/litro mentre quelle sul gasolio 0,6174 euro/litro.

Facendo un controllo completo e generico, le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti sono: benzina self service a 1,779 euro/litro (invariato, compagnie 1,784 pompe bianche 1,767), diesel a 1,785 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,788, pompe bianche 1,776). Benzina servito a 1,915 euro/litro (+1, compagnie 1,958 pompe bianche 1,829), diesel a 1,923 euro/litro (+2, compagnie 1,966, pompe bianche 1,838). Gpl servito a 0,853 euro/litro (invariato, compagnie 0,8,55 pompe bianche 0,852), metano servito a 2,190 euro/kg (+5, compagnie 2,282, pompe bianche 2,117), Gnl 2,808 euro/kg (-4, compagnie 2,787 euro/kg, pompe bianche 2,825 euro/kg).

Questi invece sono i prezzi circa le autostrade: benzina self service 1,860 euro/litro (servito 2,083), gasolio self service 1,871 euro/litro (servito 2,099), Gpl 0,931 euro/litro, metano 2,737 euro/kg, Gnl 2,737 euro/kg.