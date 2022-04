Carburanti: nuova stangata in arrivo, vi consigliamo di fare il pieno prima di Maggio

Volente o nolente, i costi dei carburanti hanno subito una rapida lievitazione. Le cause oramai son risapute: già a partire dallo stop ai trasporti, limitati ai casi di urgenza della prima ondata del Covid, si iniziava a vedere un calo della domanda. Per non parlare poi della guerra in Ucraina, che ha costretto il Governo Draghi ad inserire il taglio delle accise e successivamente un bonus benzina per le categorie di lavoratori.

Carburanti: cosa potrebbe succedere a breve?

La domanda è lecita e sorge spontanea. Perché fare il pieno prima dell’inizio di Maggio? Molto semplice: a fine aprile, il prezzo alla pompa di benzina e gasolio è ridotto di 25 centesimi a litro. Questo per merito del taglio delle accise, posticipato fino alla fine di Aprile. Ciò vale a dire che a partire da Maggio, le cose potrebbero cambiare. Quindi, perché rischiare?

A chi ha intenzione di partire per il primo del mese, o chi deve rientrare per esempio, conviene agire immediatamente facendo un bel pieno. Nell’incertezza che il Governo possa prolungare ulteriormente le tempistiche, ricordatevi che da lunedì 2 maggio i prezzi potrebbero già risalire.

Ovviamente la crisi del settore sta portando alla nascita di svariate speculazioni, le quali verranno soffocate dalle ispezioni della Guardia di Finanza e non solo. A tal proposito è stata istituita una apposita “Unità di missione”, con dotazione di personale. Il suo scopo è appunto quello di procedere con: