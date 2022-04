YouTube ha deciso di nascondere il contatore dei non mi piace alla vista del pubblico alla fine del 2021 e sembra che il servizio stia per ricevere una modifica simile per i Mi piace. Vari utenti di YouTube si sono rivolti a Reddit e Twitter per segnalare la mancanza di un contatore di Mi piace nella posizione usuale. Pare sia stato spostato nella descrizione del video.

Secondo quanto trapelato online, potrebbe trattarsi per lo più di un test limitato a determinati account. Il contatore di Mi piace è ancora presente per la maggior parte degli utenti e non ci sono molte informazioni ufficiali a riguardo. Una delle segnalazioni è arrivata dall’utente Twitter @Thabet_Yusuf che ha confermato che se preme sulla descrizione del video è ancora in grado di vedere il contatore di like, solo in una posizione diversa.

YouTube: Mi piace scomparsi per alcuni utenti, l’azienda non ha ancora rilasciato dichiarazioni

Sembra che YouTube non abbia intenzione di nascondere completamente i Mi piace come ha fatto con i non mi piace, ma potrebbe mirare a renderli un tocco più difficili da trovare rispetto a prima. Di solito, i Mi piace vengono visualizzati direttamente sotto il video. Adesso non più.

Fino ad ora, tutti i rapporti che abbiamo individuato sembrano riguardare la versione mobile di YouTube. Non abbiamo ancora visto nessun utente segnalare lo stesso problema su desktop o dispositivi come Smart TV e console. Potrebbe trattarsi di una modifica in arrivo con il prossimo aggiornamento o di qualche funzione ancora sperimentale di cui non si sa ancora molto.