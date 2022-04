Dopo settimane di tira è molla è ufficiale: Twitter è stato acquisito da Elon Musk per 44 miliardi di dollari. Come anticipato nelle scorse ore dal Wall Street Journal è stata confermata la volontà di concludere l’affare.

La cifra è quindi ancora leggermente salita rispetto ai 41 miliardi iniziali e ha ribaltato una situazione che sembrava non risolvibile solo pochi giorni fa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Twitter è stato acquistato da Elon Musk

Le due parti si sono accordate per un valore di 54,20 dollari ad azione. Al termine di questa operazione, che dovrebbe concludersi entro il 2022 e che dovrà passare dall’approvazione degli azionisti e degli organi di regolamentazione, Twitter diventerà un’azienda privata. L’operazione è già stata approvata dal consiglio di amministrazione di Twitter.

Elon Musk ha confermato il tutto con un tweet dove fa sapere che Twitter deve rimanere una piazza libera, dove tutti possano discutere del futuro dell’umanità. Ha promesso che verrà arricchito di nuove funzioni, reso open source per aumentare la fiducia in lui, verranno contrastati maggiormente i bot, mentre gli essere umani saranno invece “autenticati”.

Ecco le parole di Musk dopo l’annuncio dell’acquisizione: “Twitter ha un potenziale enorme, non vedo l’ora di lavorare con l’azienda e gli utenti per sbloccarlo“. Ora non ci resta che attendere per scoprire cosa ha in mente Musk per rendere il social network una piattaforma “libera”.